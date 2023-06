SV Ried: Sahin-Radlinger und Mikic sind weg, Stürmer Grosse soll verpflichtet werden

Die Hoffnungen der SV-Ried-Fans, dass Torhüter Samuel Sahin-Radlinger den Gang in die Zweite Liga mitgeht, werden nicht in Erfüllung gehen. Der 30-Jährige wird keinen neuen Vertrag unterschreiben. Das bestätigte Wolfgang Fiala, Sportvorstand der SV Ried, den OÖN am Freitagabend. Wohin die Reise nach 93 Pflichtspiele für die Innviertler geht, ist noch nicht bekannt. Sahin-Radlinger wurde unter anderem mit Austria Wien in Verbindung gebracht. Mitte April gab der Verein vor dem Heimspiel gegen WSG Tirol bekannt, dass Sahin-Radlinger seinen Vertrag verlängert hat. Über die konkreten Modalitäten wurde damals Stillschweigen vereinbart. Für Insider war jedoch klar, dass der Vertrag nur für die Bundesliga gültig ist. Ein Interview mit Sahin-Radlinger lesen Sie kommende Woche in den OÖN.

Damit stehen die Chancen für Jonas Wendlinger auf das "Einser-Leiberl" gut. Als sicher gilt jedoch, dass ein Torhüter mit Routine verpflichtet wird, der in der Vorbereitung auch die Chance bekommen soll, sich ins Rampenlicht zu spielen.

Mikic geht nach Südkorea

Auch Leo Mikic verlässt die SV Ried nach zwei Jahren (66 Pflichtspiele, zehn Tore). Der 26-Jährige, der bei Ried noch einen Vertrag bis 2024 hatte, wechselt in die zweite südkoreanische Liga zu Jeonnam Dragons FC. Die Rieder erhalten eine Ablösesumme für Mikic. Sollte dieser von seinem neuen Verein zu einem Kooperationsclub in der Ersten Liga wechseln, ist noch einmal eine Summe ins Innviertel zu überweisen. Tin Plavotic wechselt, wie bereits berichtet, zu Austria Wien. Die Ablösesumme dürfte bei rund 120.000-150.000 Euro liegen.

Leo Mikic Bild: APA/EVA MANHART

Kapfenberg-Stürmer steht kurz vor der Verpflichtung

Bisher gaben die Rieder noch keine Neuverpflichtungen bekannt. Das wird sich aber spätestens zu Beginn der kommenden Woche ändern. Nur noch Formsache dürfte der Transfer von Kapfenberg-Stürmer Mark Grosse sein. Der 24-Jährige erzielte in der vergangenen Saison elf Tore, sechs weitere Treffer bereitete er vor. "Wir haben sehr großes Interesse an diesem Spieler. Wir sehen in ihm viel Potenzial", sagt Fiala auf OÖN-Anfrage.

Mark Grosse steht vor einem Wechsel zur SV Ried Bild: GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Ein neuer Innenverteidiger wird laut Fiala am kommenden Dienstag vorgestellt. "Wir sind uns einig, haben aber vereinbart, dass wir den Transfer erst am Dienstag offiziell machen", sagt Fiala. Einen Tag später, also am Mittwoch, starten die Rieder mit Trainingstests mit der Vorbereitung. Offizieller Trainingsauftakt ist am Freitag in Geinberg. Von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30 Juni, findet das alljährliche Trainingslager in Windischgarsten statt.

Autor Thomas Streif

