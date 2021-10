SV Ried: Roland Daxl zum Präsidenten gewählt, Vorstand bestätigt

In einem Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre wurde den Mitgliedern eine solide Finanzgebarung, die Neu-Ausrichtung der Organisation unter anderem mit einem hauptberuflichen Geschäftsführer, die neue Vereinsstruktur sowie die getätigten Investitionen präsentiert. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde auch beschlossen, die Mitgliederwerbung zu intensivieren.

„Diese Mitgliederoffensive ist uns sehr wichtig, weil wir den Verein auf ein noch breiteres Mitgliederfundament stellen möchten“, betont Roland Daxl, neuer Präsident und Finanzvorstand der SV Guntamatic Ried. „Ich möchte mich auch auf diesem Wege für die einstimmige Wahl des Vorstands bedanken. Der von uns eingeschlagene Weg wurde damit von unseren Mitgliedern bestätigt und goutiert. Unsere Mitglieder wissen unseren Verein in verantwortungsvollen Händen. Ich persönlich freue mich sehr über die Wahl zum Präsidenten der SV Guntamatic Ried. Es ist für mich eine große Ehre, nach einer längeren ‚präsidentenlosen‘ Zeit die Nachfolge von Ehrenpräsident Hans Willminger antreten zu dürfen", sagte Daxl.

Daxl als "klares Gesicht nach außen"

„Mein Dank geht an den gesamten Vorstand der SV Ried, der es mit enormem Zusammenhalt und hoher Intensität geschafft hat, den Verein durch die 2. Liga zu bringen und die SV Ried nach dem Wiederaufstieg noch breiter aufzustellen“, erklärt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. Durch die einstimmige Wiederwahl des Vorstands sei auch in den kommenden beiden Jahren Kontinuität im Verein gewährleistet. "Es macht mich stolz, dass wir gemeinsam mit allen Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und unseren großartigen Fans und Sponsoren den eingeschlagenen Weg weitergehen dürfen. Für uns war es auch sehr wichtig, dass wir die Funktion des Präsidenten besetzen konnten. Mit Roland Daxl haben wir jetzt wieder ein klares ‚Gesicht nach außen‘. Er ist ein mehr als würdiger Präsident. Ohne ihn wäre der Verein jetzt nicht in der positiven Situation, in der wir uns derzeit befinden", sagte Wöllinger.

Der bestätigte Vorstand der SV Guntamatic Ried:

Roland Daxl (Präsident und Finanzvorstand)

Thomas Gahleitner (Vizepräsident und Infrastrukturvorstand)

Karl Wagner (Organisationsvorstand)

Robert Tremel (Vorstand für Rechtsangelegenheiten)

Maximilian Schmidt (Vorstand für Nachwuchs)

Wolfgang Benezeder (Vorstand für Entwicklung)