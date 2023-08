SV Ried: Pomer und Schmerböck vor dem Heimspiel gegen Admira Wacker wieder fit

Philipp Pomer, der beim Liga-Auftakt am Sonntag gegen den FAC in der 68. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, wird der SV Ried beim Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Admira Wacker wieder zur Verfügung stehen. Pomer trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Gute Nachrichten gibt es auch von Marc Andre Schmerböck, der an einer Muskelverletzung laborierte. Der Offensivspieler ist ebenfalls zurück im Training und wird voraussichtlich gegen die Admira im Kader stehen.

Weiter nicht zur Verfügung stehen wird Kapitän Marcel Ziegl (Fersensporn). "Wir hoffen hier quasi täglich auf eine Besserung", sagt SV-Ried-Sportdirektor Wolfgang Fiala im OÖN-Gespräch. Belmin Beganovic könnte kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, zuletzt absolvierte er individuelle Übungen ohne Ball. Michael Martin fällt weiter aus, auch er soll optimalerweise in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Der deutsche Mittelfeldspieler ist, genauso wie Aleksandar Lutovac, noch ein "Wackelkandidat". Beide Kicker haben eine festgeschriebene Ablösesumme in ihren Verträgen und könnten bei dementsprechenden Angeboten den Verein bis Ende der Transferfrist am 31. August noch wechseln. Aktuell würden, so Fiala, jedoch keine konkreten Angebote auf dem Tisch liegen.

Die Suche nach dem herbeigesehnten Mittelstürmer geht weiter. Auf die Frage, ob er die Ungeduld der Fans verstehen könne, antwortet Fiala: "Die Fans haben natürlich ein Recht dazu, aber die Realität auf dem Transfermarkt ist eine andere. Die Qualifikation für die Conference-League läuft, viele Vereine warten, wie sie hier abschneiden. Der Transfermarkt kommt immer mehr in Bewegung", sagt Fiala. Jedes Pflichtspiel sei derzeit ein Erkenntnisgewinn. Dass wir mit der Kaderplanung nicht schon im Juli fertig sein werden, war klar. Dieser Transfer muss passen. Unser Erfolg in dieser Saison wird nicht in den ersten zwei oder drei Spieltagen entschieden", sagt Fiala.

"Erwarte mir Laufbereitschaft und Leidenschaft"

Die Vorfreude auf das erste Saison-Heimspiel am Freitagabend sei groß. "Wir haben eine Pflicht gegenüber unseren Fans. Der Rasen muss brennen. Ich erwarte mir Laufbereitschaft und viel Leidenschaft. Alles wird noch funktionieren, daher bitte ich die Fans um etwas Geduld, aber die Kampfbereitschaft muss von der ersten bis zur letzten Sekunde gegeben sein. Jeder muss sich den Arsch aufreißen, damit wir drei Punkte holen", sagt Fiala. Mit der Admira komme ein starker Gegner in die Innviertel-Arena. "Vor zwei Jahren war das noch ein Duell in der Bundesliga", sagt Rieds Sportdirektor.

