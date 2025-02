SV Ried: Ohrhallinger legt Funktion als Geschäftsführer zurück

„Ich werde aus privaten, vor allem aus familiären Gründen meine Funktion als Geschäftsführer Wirtschaft zurücklegen und wieder in die Privatwirtschaft wechseln“, erklärt Thomas Ohrhallinger seinen Abschied. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil wir in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht haben, neue Sponsoren gewinnen konnten und im Betrieb wichtige Neustrukturierungen erfolgt sind. Schweren Herzens habe ich mich dennoch für diesen Weg entschieden. Ich beabsichtige, zukünftig wieder in meinem früheren Bereich tätig zu sein“, so der zweifache Familienvater.

„Die Entscheidung, die Thomas Ohrhallinger für seine berufliche Zukunft getroffen hat, nehmen wir an. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für unseren Verein und wünschen ihm für seine berufliche Zukunft das Allerbeste. Die Agenden von Thomas Ohrhallinger werden vorläufig intern aufgeteilt“, betont SVR- Präsident Thomas Gahleitner.

Solides Fundament

Sein Credo, der sportlichen Führung den Rücken freizuhalten, um den Rieder Fußballprofis den Aufstieg in die Bundesliga zu ermöglichen, habe er in seiner Zeit als Geschäftsführer in die Tat umgesetzt. Sein Nachfolger findet einen professionellen Betrieb mit einem tadellosen Haushalt vor, der für den Aufstieg in die erste Bundesliga wirtschaftlich bestens gerüstet sei.

„Die Zeit im Verein war für mich großartig. Ich werde der SV Guntamatic Ried selbstverständlich immer als Fan die Treue halten und bin mir sicher, dass der Aufstieg in die Bundesliga gelingen wird. Ich bedanke mich beim Präsidenten sowie dem gesamten Vorstand für das Vertrauen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche gemeinsame Arbeit“, sagt Thomas Ohrhallinger.

