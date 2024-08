SV Ried: Nur im Titelkampf mag Rasner keine Spannung

Heute kann die SV Guntamatic Ried zeigen, wie weit sie wirklich ist: Nach zwei Siegen in den ersten beiden Runden gastieren die Innviertler in der 2. Fußball-Liga beim FAC (18 Uhr). "Es wird sicher eines der schwierigsten Auswärtsspiele", sagt Mittelfeldspieler Martin Rasner, für den das Duell in Floridsdorf auch eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte bedeutet: Der 29-Jährige kickte in der Saison 2021/2022 für den heutigen Gegner.