SV Ried muss in die Qualifikationsgruppe: 2:2 gegen Sturm Graz reicht nicht

5200 Fans kamen am Sonntagabend in die Josko-Arena zum letzten und entscheidenden Spiel im Grunddurchgang für die SV Ried. Gegner Sturm Graz kam mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Auswärtssektor ins Innviertel. Erstmals seit Februar 2020 gab es keinerlei Corona-Maßnahmen mehr für die Fans.

Die Rieder dominierten in der Anfangsphase und kamen durch Stefan Nutz und Nene bereits nach drei Minuten zu einer guten Doppelchance. In der 7. Minute jubelte ein Großteil im Stadion, Philipp Pomer erzielte einen Treffer, dieser wurde nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter aber zu Recht aberkannt, Ante Bajic stand im Abseits.

Die Grazer brauchten relativ lange, um erstmals gefährlich vor das Tor von Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger zu kommen. In der 27. Minute kam Alexander Prass zu einer Doppelchance.

Die Rieder kamen durch einen Kopfball von Tin Plavotic und einen Distanzschuss von Marcel Ziegl noch zu zwei Gelegenheiten vor der Pause.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff erzielte Ried-Mittelfeld-Regisseur Stefan Nutz durch einen abgefälschten Schuss die viel umjubelte 1:0-Führung. In der Folge kamen die Grazer besser ins Spiel. Der eingewechselte Manprit Sarkaria schloss in 66. Minute einen Angriff der Gäste zum Ausgleich ab. In den folgenden Minuten dominierte der Tabellenzweite das Geschehen in der Josko-Arena. Mitten in diese Drangphase startete Rieds Leo Mikic in 78. Minute einen Sololauf, den er mit einem traumhaften Linksschuss ins Kreuzeck abschloss.

Der nächste Aufreger folgte kurze Zeit später in der 81. Minute. Schiedsrichter Julian Weinberger zeigte Ried-Torhüter Sahin-Radlinger, der sich verschätzte, zu spät aus seinem Tor kam und dabei einen Gegenspieler berührte, die rote Karte. Eine mehr als harte Entscheidung, doch der Videoschiedsrichter bestätigte den Ausschluss.

Die numerische Überlegenheit nutzten die Gäste bereits wenige Minuten später zum erneuten Ausgleich. Nach einem Eckball stocherte Gregory Wüthrich den Ball in der 88. Minute zum 2:2 über die Linie.

Die Rieder blieben zwar im 17. Pflichtspiel in Folge daheim ungeschlagen, das Unentschieden reichte aber nicht für die Meistergruppe, die Innviertler spielen ab kommender Woche in der Qualifikationsgruppe.

Sahin-Radlinger den Tränen nahe

"Das ist so extrem bitter, wir waren so nahe dran. Ich war jetzt in der Kabine kurz den Tränen nahe. Es hilft aber nichts, wir werden uns jetzt voll und ganz auf die Qualifikationsgruppe fokussieren", sagte der ausgeschlossene Torhüter Sahin-Radlinger nach dem Spiel im OÖN-Gespäch.

Video: Ried-Trainer Robert Ibertsberger nach dem Spiel

"Der Verein hätte sich die Qualifikation für die Meistergruppe verdient, wir haben bisher eine wirklich starke Saison gespielt. Vor der Saison war der Klassenerhalt das erklärte Ziel. Ab Samstag werden wir wieder angreifen", sagte Stefan Nutz.

Video: Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer bei der Pressekonferenz