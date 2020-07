Kann die SV Guntamatic Ried, nachdem ein Acht-Punkte-Vorsprung verspielt wurde, das Ruder in der Zweiten Liga noch einmal herumreißen? Vier Runden sind noch zu absolvieren, Klagenfurt hat den Aufstieg mit ebenso vielen Siegen in der eigenen Hand. Die Rieder sind auf einen Umfaller des Konkurrenten, der in der Tabelle einen Punkt mehr auf dem Konto hat, angewiesen.