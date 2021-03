SV Ried: Muslics Schweigen sagt genug aus

Während Andreas Heraf gestern bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried zum ersten Training als neuer Cheftrainer rief, hängte sich Vorgänger Miron Muslic einen "Maulkorb" um. Dieses Schweigegelübde hat zwei Gründe: Einer davon ist, dass ein Abgang im "Gentleman-Stil" immer besser ankommt als das öffentliche Waschen von Schmutzwäsche. Wer will schon einen Trainer holen, der bei seinem Abgang Interna ausplaudert?

Ein anderer – und wohl mindestens ebenso wichtiger – ist jener, dass Muslics Berater Max Hagmayr mit Sicherheit gut für ihn verhandelt hat. Muslic hatte einen Vertrag, der sich unter gewissen Voraussetzungen für die nächste Saison verlängert hätte. Wenn im Fußball dann offiziell Einigkeit gezeigt wird, obwohl hinter den Kulissen die Fetzen fliegen, hat der Verein bei der Auflösung des Kontrakts in die Kassa gegriffen. Das ist in Ried nicht anders. Im Übrigen nicht zum ersten Mal, denn auch Zweitligist FAC hatte Muslic in der Winterpause nicht ohne Ablöse gehen lassen.

Dass Muslic nach zehn sieglosen Partien in Serie keine großen Argumente liefern konnte, um einen internen Machtkampf gewinnen zu können, liegt auf der Hand. Die Demontage auf Raten hätte man sich aber ersparen können. Die Rückendeckung von Teilen der Klub-Granden war ohnehin von Tag eins an nie gegeben.

Die Außendarstellung war nicht optimal – ein Fehler, den auch Sportkoordinator Wolfgang Fiala eingesteht: "Das ist absolut richtig. Ein Sieg hätte vielleicht vieles erleichtert. So wurde der Druck immer größer." Den Abstieg verhindern soll jetzt der beförderte Co-Trainer Andreas Heraf.

Herafs Dementi

Gerüchte, wonach Heraf von Vereinsverantwortlichen bei seiner Rückkehr die Rolle des Cheftrainers in Aussicht gestellt worden sei, weist dieser von sich: "Das dementiere ich zu einer Million Prozent. Mir wurde klar mitgeteilt, dass Miron Cheftrainer bleibt – und ob ich mir es vorstellen kann, ihn zu unterstützen. Ich habe meine Meinung eingebracht, Miron hatte die Letztentscheidung. Wenn jetzt jemand von einem Königsmörder spricht, finde ich das unfair. Ich bin zu diesem Trainerjob gekommen wie die Jungfrau zum Kind." Fiala bekräftigt: "Wir mussten einen neuen Impuls setzen, wollten den Weg mit Miron aber weitergehen. Er war bei dieser Entscheidung mit Andreas Heraf auch eingebunden. In den vergangenen Tagen hat es ein gewisses Gerangel um Kompetenzen gegeben, was für Miron schlussendlich mit seiner Art nicht mehr vereinbar war."

Nach dem gestrigen Regenerationstraining beginnt für die Rieder ab Montag die Vorbereitung auf die Qualifikationsgruppe mit dem ersten Heimspiel am Samstag gegen Hartberg. Heraf ist sich sicher: "Die Mannschaft hat das Zeug zum Klassenerhalt, wir brauchen ein Erfolgserlebnis." Hoffentlich hat wenigstens seine kommende Zehn-Spiele-Ära ein Happy End ...

