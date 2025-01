SV Ried macht bei OÖ-Liga-Torjäger ernst

Simon Nußbaumer (großes Bild, links) traf für die Union Mondsee in dieser Saison bereits sechs Mal in der höchsten Liga des Bundeslandes.

"Wie lange darf sich OÖ-Ligist Union Mondsee noch über Tore von Simon Nußbaumer freuen?" Diese Frage hatten die OÖN im vergangenen September bei einem Bericht in der Unterhaus-Beilage über den 20-Jährigen in den Raum gestellt. Es sieht danach aus, als ob sich der Klub aus der höchsten Amateurliga des Bundeslandes bald auf einen Abgang einstellen muss: Zweitligist SV Ried dürfte das Rennen um den wohl gefragtesten Stürmer in Oberösterreichs Unterhaus machen.

Bereits im Sommer durfte sich Nußbaumer bei Double-Sieger Sturm Graz sowie bei den Innviertlern in Probetrainings beweisen. Speziell der Kontakt zu den Wikingern ist nie abgerissen. In den vergangenen Wochen machte Ried ernst, der Offensivspieler soll bei Noch-Klub Mondsee seinen Wechsel-Wunsch bereits deponiert haben. Aktuell laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs aber noch.

Bei den Wikingern wird Nußbaumer jedoch nicht als die gesuchte Alternative zu Top-Torjäger Saliou Sane gesehen - auch wenn das Mondsee-Talent mit einer Größe von 1,90 Meter, Sprintstärke und Robustheit viele wichtige Attribute mitbringt. Der 20-Jährige soll vielmehr vorerst beim Amateurteam in der Regionalliga herangeführt werden.

Ried testet gegen Stripfing

Bevor die Kicker des Zweitligisten am Sonntag zum Trainingslager Richtung Belek abheben, bestreiten sie morgen in St. Pölten (12 Uhr) noch ein Testspiel gegen Liga-Rivale Stripfing. Dabei soll auch Stürmer Sane ein 25-Minuten-Comeback feiern.

Ebenfalls dabei sein wird Verteidiger Nikki Havenaar. Die Rieder haben - wie in den OÖN berichtet - ein Angebot des japanischen Erstligisten Yokohama F. Marinos abgelehnt. Dieses soll über einer halben Million Euro gelegen haben. Sportchef Wolfgang Fiala: "Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir Nikki nicht abgeben."

Ein ehemaliger SVR-Abwehrspieler kommt in der OÖ-Liga unter: Alexander Mankowski, der seinen Vertrag im Winter aufgelöst hatte, schließt sich UFC Ostermiething an.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

