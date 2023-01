SV Ried löst Vertrag mit Sommer-Neuzugang auf

Als Ersatzmann von Ante Bajic war Agyemang Diawusie im Sommer zur SV Guntamatic Ried gekommen - den Abgang des Offensivspielers zu Rapid Wien konnte der 24-jährige Deutsche aber nie kompensieren. Im Herbst kam der Flügelspieler lediglich zu einem Fünf-Minuten-Einsatz in der Bundesliga.

Auch im Frühjahr wären seine Chancen auf mehr Spielzeit begrenzt gewesen. Der Klub hat ihm bereits in der Winterpause mitgeteilt, dass mit ihm nicht mehr geplant wird. Auch für das Winter-Trainingslager wurde er nicht berücksichtigt. Jetzt haben sich Diawusie und die Wikinger auf eine Auflösung des noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrags geeinigt. „Es hat leider nicht so geklappt, wie es sich beide Seiten vorgestellt haben. Wir haben eine gute Lösung gefunden und ich wünsche dem Verein alles Gute für die Frühjahrssaison“, so Agyemang Diawusie.

„Die sportliche Situation wäre für Agy im Frühjahr nicht leichter geworden und wir haben uns deshalb auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles gute“, sagt Thomas Reifeltshammer zur Vertragsauflösung.

Warum es nach langem hin und her jetzt doch endlich mit der Beendigung des Arbeitspapiers geklappt hat? Den vierfachen deutschen Nachwuchsteamspieler zieht es zurück in seine Heimat - in der bereits am kommenden Dienstag (Anm.: 31. Jänner) das Winter-Transferfenster schließt. Diawusie soll sich bereits in Gesprächen mit deutschen Drittligisten befinden.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport

