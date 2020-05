SV-Ried-Kicker Manuel Kerhe verletzte sich im Training am Knie

Manuel Kerhe stand in der aktuellen Saison bei 18 von 19 Saisonspielen für die SV Guntamatic Ried auf dem Platz. Beim ersten Spiel nach der langen Corona-Pause am Freitag, 5. Juni, daheim gegen Lafnitz wird der 32-jährige Routinier aller Voraussicht nach fehlen. Kerhe zog sich am Freitag im Training einen Seitenbandeinriss im Knie zu. „Ich gehe davon aus, dass er zwei bis drei Wochen mit dem Mannschaftstraining aussetzen muss“, sagte SV-Ried-Physiotherapeut Peter Gebhartl auf Anfrage der OÖNachrichten. Gebhartl geht davon aus, dass sich das Knie von Kerhe rasch stabilisieren werde und er die Saison, die bis Ende Juli dauert, zu Ende spielen wird können.

Für Kerhe, der bisher 88 Spiele für die SV Ried bestritt, ist die Verletzung Glück im Unglück. Ein erster Verdacht auf eine schwere Kreuzbandverletzung hat sich zum Glück nicht bestätigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.