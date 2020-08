SV Ried: Kapitän Reifeltshammer verlängert bis 2022

Überraschend war der Inhalt der Pressemitteilung am Donnerstagabend nicht. Dass Kapitän Thomas Reifeltshammer seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger verlängern wird, war nur noch Formsache. Einen Tag vor dem Saisonstart im Cup gegen Regionalligist Gleisdorf gab die SV Ried jetzt die Verlängerung des Vertrags um zwei weitere Jahre bis 2022 bekannt.



„Gott sei Dank haben wir unseren Kapitän weiterhin an Bord. Er hat hier in Ried seine ersten Fußballschuhe zerrissen und ist ein vereinstreuer und verlässlicher Spieler. Er hatte einen großen Anteil an unserem Aufstieg in die Bundesliga. Wir sind sehr froh, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten können. Ich bin überzeugt, dass er uns auch in der Bundesliga mit seiner Routine, Einstellung und Qualität weiterhelfen kann“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.



„Es war das große Ziel, mit dem Verein wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das haben wir erreicht. Jetzt will ich mithelfen, dass sich die SV Ried wieder in der Bundesliga etabliert. Ich möchte meine Erfahrung, die ich in den vielen Jahren gesammelt habe, einbringen und dem Verein damit weiterhelfen. Es war jetzt die logische Konsequenz, dass wir nach dem Meistertitel den Weg gemeinsam weitergehen“, sagt Reifeltshammer, der bereits 282 Pflichtspiele für die Innviertler bestritt.



