SV Ried kann in der wichtigen Phase auf zwei Urgesteine bauen

RIED. Rechtzeitig zum Start der heißen Phase in der österreichischen Fußball-Bundesliga sehnt die SV Guntamatic Ried die Rückkehr zweier absoluter Schlüsselspieler herbei: Torhüter Samuel Sahin-Radlinger und Marcel Ziegl stehen vor ihrem Comeback. Vor allem bei Goalie Sahin-Radlinger verdichten sich die Anzeichen, dass er bereits beim morgigen Auswärtsspiel in Wolfsberg wieder in das Tor der Innviertler zurückkehren könnte. "Samuel ist auf einem guten Weg. Es kann auch zum Thema werden, dass er