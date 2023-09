SV Ried: Jetzt ist der Kader komplett

Die Länderspielpause kommt für Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Leistungen zuletzt – auch beim 0:1 gegen den GAK – waren gut, jetzt will man die zweiwöchige Meisterschaftspause nützen, um die eigene Spielidee weiter zu verfeinern. "Da sind auch alle fehlenden Puzzleteile da", spricht Ried-Sportchef Wolfgang Fiala eine intensive Transferzeit an, die Freitag Mitternacht zu Ende ging: "So eine Transferzeit ist schon ungewöhnlich. Es war nach dem Abstieg schon viel Veränderung drinnen." 14 Kicker kamen neu dazu, 23 Kaderspieler der Vorsaison sind weg – ein Umbruch, der auch Zeit benötigt, weshalb Fiala ganz genau wusste, dass vor allem der Start in die 2. Liga schwierig werden könnte. Nach der Länderspielpause gibt es für die Wikinger aber keine Ausreden mehr – zumal da mit Mittelfeldspieler Nemanja Celic und Sturm-Hoffnung Wilfried Eza zwei weitere angesprochene Puzzleteile zur Verfügung stehen.

Während beim 26-jährigen Angreifer von der Elfenbeinküste nur mehr der Behördenstempel fehlt, der es ihm erlaubt, hoffentlich bereits in den kommenden Tagen nach Österreich einzureisen, hat Celic am Samstag schon in Ried trainiert. Die OÖN haben über beide Transfers exklusiv berichtet.

Celic kam ablösefrei

Der Wechsel des 24-jährigen Celic war ein klassischer Deadline-Day-Transfer – der für Ried wohl auch nur am allerletzten Tag der Sommerübertrittszeit möglich wurde: Zwar gab es schon vor Wochen losen Kontakt nach Darmstadt, damals galt der Transfer aber noch als utopisch. Nachdem sich im Transfer-Finish aber ein Abgang von Michael Martin abzeichnete, wurde Fiala am 31. August noch einmal beim gebürtigen Trauner, der auch mit Altach in Verhandlungen war, vorstellig.

Mit Erfolg: Während Rieds Kicker am Freitag in Graz im Einsatz waren, unterschrieb er kurz vor Mitternacht einen Vertrag über zwei Jahre. Celic kam ablösefrei nach Ried, weil Darmstadt seinen Vertrag aufgelöst hatte. "Für uns kann Nemanja ein ganz wichtiger Spieler werden", sagt Fiala, der nach der heißen Transferzeit ab heute für eine Woche den wohlverdienten Urlaub mit seiner Familie auf Mallorca genießt. "Die letzten Wochen sind schon an die Substanz gegangen." Und sollen sich in dieser Form auch nicht mehr wiederholen: "Der Plan ist, dass wir in einem Jahr nur mehr drei, vier punktuelle Verstärkungen dazuholen müssen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger