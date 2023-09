SV Ried: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr

"Wir wollen in der Tabelle einen Schritt vorwärts machen", gibt Philipp Pomer vor dem Heimspiel der SV Guntamatic Ried in der 2. Fußball-Liga gegen Kapfenberg am Sonntag (10.30 Uhr, Innviertel-Arena) die Richtung vor. Zwei Wochen hatten die Innviertler in der Länderspielpause Zeit, ihre Spielidee weiter zu verfeinern. Jetzt darf es nach dem durchwachsenen Start – sechs Punkte aus den ersten sechs Spielen – keine Ausreden mehr geben.