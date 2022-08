SV Ried ist noch auf der Suche nach einem Offensivspieler oder Linksverteidiger

Bei perfektem spätsommerlichen Wetter bereiteten sich die Fußballer der SV Guntamatic Ried am Donnerstagvormittag auf das wichtige Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV Hartberg vor. Der lange Zeit an der Schulter verletzte Julian Turi trainiert mittlerweile voll mit der Mannschaft, er könnte möglicherweise in der kommenden Woche beim OÖ-Derby gegen den LASK ein Thema für den Kader werden.

Auch der zuletzt erkrankte Stürmer Seifedin Chabbi trainierte mit, ein Einsatz am Samstag kommt für den Mittelstürmer aber wohl noch zu früh. Innenverteidiger Markus Lackner kehrt nach seiner Sperre zurück in die Mannschaft. Torhüter Jonas Wendlinger, der in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen Al-Ain einen Jochbeinbruch erlitt, trainierte mit einer Spezialmaske wieder mit.

Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von Matthias Gragger. Der 20-Jährige hat, wie berichtet, sein längerem mit Adduktorenprobleme zu kämpfen und wird wohl im Herbst nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auf dem Transfermarkt könnten die Innviertler bis zur „Deadline“ am 31. August noch aktiv werden. Ausschau wird entweder nach einem Offensivspieler oder einem linken Verteidiger gehalten. Vor dem Hartberg-Spiel am Samstag dürfte es aber kein grünes Licht für einen Transfer geben.

Laut OÖN-Informationen könnte in dieser Woche noch ein Abgang bevorstehen. Nachwuchsnationalspieler Nico Wiesinger (19) könnte als Kooperationsspieler zu Zweitligist Vorwärts Steyr wechseln. Sollten ihn die Rieder benötigen, könnte er jederzeit zurückbeordert werden. Es dürfte diesbezüglich positive Gespräche zwischen den Vereinen und auch dem Spieler geben. Die Möglichkeit, beim oberösterreichischen Zweitligisten Spielpraxis zu sammeln, haben auch Julian Turi und Felix Seiwald in den vergangenen beiden Saisonen genutzt.