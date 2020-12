SV Ried: Ist Miron Muslic ein Kandidat für den Trainerposten?

Wer wird neuer Trainer der SV Guntamatic Ried? Fünf Tage vor dem Trainingsauftakt drängt die Zeit. Wie die OÖN am frühen Nachmittag erfuhren, soll mit Miron Muslic am Mittwoch ein "alter Bekannter" zu Gesprächen in der Geschäftsstelle gewesen sein. Mehr war vorerst von der SV Ried noch nicht zu erfahren. FAC-Sportmanager Lukas Fischer bestätigte den OÖN, dass er von Muslic über das Gespräch in Kenntnis gesetzt worden sei. Konkret sei zwischen den Vereinen aber noch nicht verhandelt worden. Muslic hat bei den Floridsdorfern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Ob der FAC den Erfolgstrainer ganz ohne Ablöse ziehen lassen würde, ist sehr unwahrscheinlich.

Der 38-Jährige war bis Ende Juni 2020 für die SV Ried tätig. Unter anderem als Nachwuchstrainer und Co-Trainer der Kampfmannschaft. Für ein Spiel - gegen den FC Juniors OÖ - war der Traunkirchner im November 2018 sogar interimistisch Cheftrainer der Rieder. Die SV Ried gewann diese Partie durch ein Freistoßtor von Mario Kröpfl mit 1:0.

Seit August 2020 ist der 38-Jährige Cheftrainer vom Zweitliga-Verein Floridsdorfer AC. Mit den Wienern hat Muslic mit 23 Punkten aus 16 Spielen einen durchaus beachtlichen Herbst hingelegt.

Kontakt hatten die Verantwortlichen der Rieder in der Trainerfrage, wie berichtet, auch mit Ronald Brunmayr, Thomas Grumser und Gerhard Schweitzer.