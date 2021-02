Leihe: SV Ried holt Patrick Schmidt von Barnsley

Die SV Ried holt Patrick Schmidt (22) leihweise vom englischen Zweitligaverein Barnsley. Schmidt bleibt vorerst bis zum Saisonende.

Der Österreicher wechselte im Sommer 2019 von Ligarivalen Admira Wacker zu Barnsley. In dieser Saison kam der 1,79 Meter große Stürmer aber lediglich in acht von 27 Spielen zum Einsatz. Für die Admira erzielte der U-21-Teamspieler von 2016 bis 2019 in 72 Pflichtspielen 18 Tore. Schmidt ist auch als Rechtsaußen einsetzbar, möglicherweise ist er auch ein Ersatz für Marco Grüll. Ob Grüll im Frühjahr noch für die SV Ried spielt, muss sich spätestens am Montag entscheiden, denn am 8. Februar endet die Transferfrist in Österreich.

"Schmidt ist ein schneller und torgefährlicher Spieler, der Erfahrung im Abstiegskampf hat. Mit seinen Qualitäten wird er uns voranbringen", sagt Trainer Miron Muslic.

"Die SV Ried ist ein super geführter Verein", sagt Schmidt. Er habe mit Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger, der ebenfalls in Barnsley spielte, über Ried gesprochen. "Ich mache einen Schritt, der Sinn für mich macht. Es ist eine Gelegenheit, zu vielen Spielen zu kommen", sagt Schmidt und fügt hinzu: "Ich werde hoffentlich viele Tore schießen, damit ich der Mannschaft und dem Verein helfen kann, die Ziele zu erreichen."

Sportkoordinator Wolfgang Fiala, Patrick Schmidt und SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger Bild: SV Ried/Scharinger

