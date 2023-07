SV Ried holt Mittelfeldspieler von deutschem Zweitligisten

Die SV Guntamatic Ried holt den nächsten Mittelfeldspieler: Wie die Innviertler am Montag bekanntgeben, wechselt der 26-jährige Deutsche von der SpVgg Greuther Fühth in die österreichische zweite Liga.

Bei den Riedern unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler für zwei Jahre. "Wir haben in den bisherigen Spielen gemerkt, dass wir im Mittelfeld noch mehr Ballsicherheit benötigen. Nils Seufert bringt genau diese Qualität und die Erfahrung von über 80 Spielen in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga mit", wird der Rieder Sportvorstand Wolfgang Fiala in einer Aussendung zitiert.

"Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen, freue ich mich nach einigen Jahren in der deutschen 1. und 2. Bundesliga, auf die Gelegenheit, mich einer neuen Herausforderung zu stellen", sagt Seufert.

