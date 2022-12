SV Ried holt Linksverteidiger Roko Jurišić aus Kroatien

Dass die SV Ried kurz vor dem Abschluss mit einem Linksverteidiger steht, hat sich angekündigt, die OÖN haben berichtet. Am Freitag wurde der Spieler jetzt vom Innviertler Bundesligisten präsentiert.

"Wir haben auf dieser Position einen dynamischen Spieler gesucht. Wolfgang Fiala und ich haben viele Informationen über Roko Jurišić eingeholt, wir haben ihn auch zu uns nach Ried eingeladen“, erklärt SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. „Er hat fußballerisch eine sehr gute Ausbildung genossen. Menschlich hat er ebenso einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Chance, einen Spieler wie ihn fix zu verpflichten, haben wir uns nicht entgehen lassen. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich weiterhelfen kann.“

„Ich freue mich sehr, dass ich hier in Ried spielen kann. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass wir die Klasse halten. Nächste Saison möchte ich mit Ried um einen Platz unter den Top 6 mitspielen. Ich persönlich will hier in Ried den nächsten Schritt machen und mich in der Liga etablieren“, sagt Roko Jurišić.

Bisher bestritt der Linksverteidiger 25 Spiele in der höchsten kroatischen Liga. Seine bisherigen Stationen: NK Zagreb (2010-16), Dinamo Zagreb (2016-21), HNK Rijeka (2021-23), H. Dragovoljac (2022, Leihe bis Juni 2022), SV Guntamatic Ried (ab Jänner 2023)

