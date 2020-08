SV Ried hat bereits mehr als 1000 Dauerkarten verkauft

Viel los war in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried in den vergangenen Tagen. Viele Fans haben sich bereits eine Dauerkarte für die kommende Bundesliga-Saison, die am Sonntag, 13. September, mit dem Heimspiel gegen Wattens startet, gesichert. Laut Tim Entenfellner vom Marketing der SVR wurden bisher etwas mehr als 1000 Dauerkarten verkauft. In den ersten Tagen hatten Besitzer einer Dauerkarte der vergangenen Saison ein Vorkaufsrecht, mittlerweile läuft der reguläre Vorverkauf. Aufgrund der Covid-19-Situation werden insgesamt rund 2200 Sitzplatzkarten pro Spiel aufgelegt. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Tickets als Dauerkarten verkauft werden. Ein gewisses Tageskontingent an Karten werde aber aufgelegt, so Entenfellner. Dazu kommen rund 450 VIP-Karten. Das heißt, dass bei den Spielen der SV Ried etwas mehr als 2700 Besucher im Stadion sein werden. Der neue, 200.000 Euro teure Rasen in der Josko-Arena wird am Freitag, 4. September, beim U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Albanien eingeweiht. Am 8. September spielen die starken Engländer gegen Österreich in der Josko-Arena. Bei beiden Spielen sind keine Zuschauer erlaubt, ganz zum Leidwesen der SV-Ried-Verantwortlichen. Im November 2019 kamen zum U21-Spiel gegen den Kosovo mehr als 3000 Fans ins Rieder Stadion, das war Grund genug für den ÖFB, die weiteren Qualifikationsheimspiele im Innviertel auszutragen. "Es ist natürlich extrem bitter, denn gegen England hätten wir in Ried mit Sicherheit einen neuen Besucherrekord für ein U21-Spiel in Österreich aufgestellt", sagt Entenfellner. Ob beim Spiel gegen Andorra am 17. November Zuschauer zugelassen sind, steht noch nicht fest.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at