SV Ried gibt Torhüter an Wolfsberg ab

Lukas Gütlbauer wechselt von der SV Ried zum Wolfsberger AC. Bei den Kärntnern unterschreibt der Torhüter einen Vertrag bis Sommer 2024 mit einer Option auf ein weiteres. Zuletzt war Gütlbauer an Zweitligist Floridsdorf verliehen gewesen.

„Lukas Gütlbauer hat unsere ganze Akademie durchlaufen und sich unter der Führung von Tormanntrainer Hubert Auer zu einem sehr guten Tormann entwickelt. Das hat er in der vergangenen Saison in der 2. Liga auch eindrucksvoll bewiesen“, sagt Rieds Sportchef Thomas Reifeltshammer in einer Klubaussendung.

Demnach sei Samuel Sahin-Radlinger bei den Innviertlern als klare Nummer eins gesetzt und Gütlbauer wolle sportlich kein Jahr verlieren. „Beim WAC sieht er größere Chancen, erster Tormann zu werden“, so Reifeltshammer weiter.

Gleichzeitig geben die Rieder die Verlängerung mit Tormann-Talent Jonas Wendlinger bekannt. Der 21-Jährige verlängert um zwei Jahre.