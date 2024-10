SV Ried gelingt mit 3:0 gegen Kapfenberg Befreiungsschlag

„In unserem Umfeld wird viel über den Druck gesprochen. Ich verwende dafür das Wort Verantwortung“, sagte SVR-Cheftrainer Maximilian Senft vor der heutigen Heimpartie in der 2. Fußball-Liga gegen den Kapfenberger SV. Seine Mannschaft hat beim 3:0 gegen die Steirer gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen kann.

Die Anfangsphase gehörte jedoch den Gästen: Nach Standardsituationen (8., 14.) kamen die Falken gefährlich vor das Tor der Wikinger. Die erste richtige Torchance hatten aber die Hausherren: Philipp Pomer hatte den Ball von der rechten Seite in den Gefahrenbereich gebracht, David Berger schloss nach einem Gestocher volley ab, scheiterte an Ex-Ried-Goalie Richard Strebinger.

In der 36. Minute hätten indes die Gäste in Führung gehen können: Marc Helleparth wurde ideal bedient, Ried-Tormann Andreas Leitner konnte mit einem sensationellen Fuß-Reflex parieren. Im Gegenzug landete der Ball auf der anderen Seite im Tor – der Treffer wurde aber aberkannt: Nach einem Kopfball von Berger hatte Rieds Mark Grosse seinen Gegenspieler mit dem Ball über die Torlinie gestoßen.

Glück hatten die Heimischen kurz vor der Pause: Auf Kapfenbergs Moritz Römling wurde komplett vergessen, der aufgerückte Verteidiger verzog aber deutlich. Beide Teams gingen torlos in die Pause.

Berger erlöst Ried

In der Halbzeit dürfte Ried-Coach Senft die richtigen Worte gefunden haben: Seine Kicker versuchten ab dem Wiederanpfiff, das Heft der Partie in die Hand zu nehmen – und hatten in der 54. Minute bereits den Torjubel auf den Lippen: Grosse fasste sich aus 20 Metern ein Herz, traf aber nur die Stange.

Ebenfalls am Aluminium landete ein Abschluss in der 62 Minute. Nach einem Querschläger der Gäste an die Latte stand Ried-Angreifer Berger aber goldrichtig und musste den Ball nur mehr über die Linie befördern.

Dass die Wikinger das 1:0 hielten, lag auch an Schlussmann Leitner: In der 66. Minute rettete er bei einem Kopfball von Helleparth in höchster Not. Auch bei einem Weitschuss von Florian Prohart (81.) war er auf dem Posten.

Im Finish baute Ried mit einem Doppelschlag die Führung aus: Grosse hatte nach einem Solo auf 2:0 (84.) erhöht, kurz darauf erzielte der eingewechselte Nik Marinsek (86.) den 3:0-Endstand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.