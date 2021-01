SV Ried gelang Generalprobe für Meisterschaftsauftakt: 3:1-Sieg gegen FC Juniors OÖ

Bereits nach etwas mehr als einer Minute gingen die Gäste aus Linz nach einem Eckball durch ein Tor von Lukas Burgstaller mit 0:1-Führung. In der 16. Minute erzielte Mittelfeldspieler Marcel Ziegl den Ausgleich für die Rieder, Mittelstürmer Bernd Gschweidl stellte in der 40. Minute nach einer Vorlage von Marco Grüll auf 2:1. Das 3:1 für die Innviertler erzielte mit Sebastian Kapsamer ein Spieler der Linzer. Dieses Eigentor war auch das letzte Tor des Spiels. In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel.

In der Startaufstellung setzte Ried-Trainer Miron Muslic im Offensiven Mittelfeld auf Julian Wießmeier, im defensiven Mittelfeld begann Murat Satin. Die Startaufstellung der SV Ried: Sahin-Radlinger, Reifeltshammer, Boateng, Kerhe, Lecher, Satin, Ziegl, Wießmeier, Bajic, Grüll, Gschweidl. In der zweiten Halbzeit kamen noch zahlreiche, weitere Spieler zum Einsatz. Sadam Sulley und Seth Paintsil standen nicht im Kader. Paintsil dürfte in den Planungen der Rieder keine große Rolle mehr spielen.

Am Samstag, 23. Jänner, empfangen die Rieder im ersten Meisterschaftsspiel 2021 Austria Wien in der Josko-Arena.

Die Rieder dürfen sich über einen 3:1-Testspielsieg freuen Bild: GEPA pictures/ Christian Moser

