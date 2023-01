SV Ried geht mit zwei großen Zielen ins neue Jahr: Klassenerhalt und Cupfinale

Recht viele neue Gesichter gab es beim heutigen Trainingsauftakt der SV Guntamatic noch nicht zu sehen. Der neu von Rijeka (Kroatien) geholte Linksverteidiger Roko Jurisic absolvierte seine erste Übungseinheit mit seinem neuen Verein. Ein neues Gesicht gibt es mit Simon Goigitzer auch im Betreuerteam. Goigitzer wird für die Videoanalysen und einen Teil des Scoutings zuständig sein. Der 25-Jährige war zuletzt beim SV Horn als Co-Trainer unter Vertrag.

Von den Jungen Wikingern trainieren vorerst Tizian-Valentino Scharmer (Mittelfeld), Valentin Akrap (Stürmer), Diego Madritsch (Mittelfeld) und Belmin Beganovic (Rechtsaußen) bei den Profis mit. Marcel Ziegl ist nach seiner Knie-Operation im Herbst wieder fit, Kingsley Michael dürfte nach einer Fußverletzung im Laufe der Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können. Nikola Stosic arbeitet nach seinem Kreuzbandriss am Comeback, er wird aber frühestens im Trainingslager in der Türkei (17. Bis 24. Jänner) seine ersten Einheiten mit dem Team absolvieren. Stürmer Robin Ungerath, der vor einem Jahr aus Burghausen nach Ried wechselte und seither nur 22 Minuten zum Einsatz kam, wird den Verein verlassen. Auch mit anderen Spielern, mit denen der Verein im Frühjahr nicht mehr plant, wurden bereits Gespräche geführt. „Klar ist aber, dass diese Spieler, so lange sie in Ried unter Vertrag stehen, vollwertige Mitglieder der Mannschaft sind“, sagte Sportvorstand Wolfgang Fiala.

Interview mit Sportvorstand Wolfgang Fiala

„Ich bin mit dem ersten Training sehr zufrieden, wir freuen uns, dass wir auf Naturrasen trainieren konnten“, sagte Trainer Christian Heinle nach der ersten Übungseinheit in diesem Kalenderjahr. Die Analyse der Herbstsaison habe ergeben, dass es vor allem darum gehe, Lösungen zu finden, um mit mehr Dynamik vor das gegnerische Tor zu kommen. „Wir sind auf einem guten Weg, es werden Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Offensive geführt. Wichtig ist, dass wir durch die Verpflichtung von Linksverteidiger Jurisic jetzt die Option haben, Philipp Pomer offensiver einzusetzen“, so Heinle. Auf die Frage, warum seiner Meinung nach die SV Ried auch heuer den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen wird, antwortete der 37-jährige Grieskirchner: „Die Arbeit im Team und im Verein ist zielführend, erste positive Schritte haben wir schon gemacht. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir unser Spiel verbessern und die eine oder andere Verstärkung dazubekommen, dann bleiben wir in der Liga. Davon sind wir alle felsenfest überzeugt.“

Video-Interview mit Cheftrainer Christian Heinle

Offensivspieler werden noch verpflichtet

„Wir sind noch auf der Suche nach einem oder zwei Offensivspielern. Bei den Abschlüssen haben wir im Herbst keine gute Leistung gezeigt. Hier wollen wir uns verbessern. Das geht zum einen über die Spielweise, zum anderen über das Personal“, betonte SV-Ried-Sportvorstand Wolfgang Fiala. Zu den Saisonzielen äußerte sich Fiala so: „In der Meisterschaft gibt es ein Ziel. Dass wir eine Konstellation wie im vergangenen Jahr vermeiden. Das heißt, dass wir schon vor dem letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Tasche haben wollen. Im Cup stehen wir im Viertelfinale, wo eine schwere Aufgabe beim Wiener Sportclub auf uns wartet. Klar ist aber auch, dass wir es im Cup, wie schon 2022, ins Endspiel schaffen wollen.“

"Bin ein Rieder Junge"

„Ich habe das Training wirklich genossen“, sagte Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Der 30-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, dürfte aufgrund seiner starken Leistungen im Innviertel bei einigen Vereinen Begehrlichkeiten geweckt haben. Derzeit verschwende er keine Gedanken an einen Vereinswechsel. „Ich gehe davon aus, dass ich im Frühling in Ried spiele. Es gibt aktuell kein richtiges Angebot. Ich bin gerne da und fühle mich wohl. Ich bin ein Rieder Junge“, sagte Sahin-Radlinger.

Video: Gespräch mit Samuel Sahin-Radlinger

Am 14. Jänner absolvieren die Rieder um 14 Uhr das erste Vorbereitungsspiel in diesem Jahr. Gegner ist Zweitligist Blau-Weiß Linz, das Spiel findet auf dem Kunstrasen im alten Stadion (ohne Zuschauer) statt. Während des Trainingslagers im türkischen Belek von 17. bis 24. Jänner testen die Rieder gegen Novi Pazar (Serbien) und NS Mura (Slowenien). Am Samstag, 28. Jänner ist um 11 Uhr ein Testspiel gegen Vorwärts Steyr (Kunstrasen, altes Stadion) statt. Am gleichen Tag spielt die andere Hälfte des Kaders um 14.30 Uhr gegen St. Pölten. Saisonauftakt ist am Samstag, 4. Februar, mit dem ÖFB-Cupviertelfinalspiel auswärts beim Wiener Sportclub. In der Meisterschaft empfängt Ried dann am Sonntag, 12. Februar, den TSV Hartberg in der Josko-Arena.

"Ich bin sehr optimistisch"

Trainingskiebitz Gerald Lackerbauer, seit mehr als 30 Jahren treuer Fan der SV Ried und Mitgründer des Fanclubs Schwarz-Grün, blickt zuversichtlich auf die Frühjahrssaison: „Ich freue mich, wenn es bald wieder los geht. Zuerst mit dem Cup-Spiel und dann mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hartberg, das gleich ein sehr wichtiges sein wird. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir möglichst bald nicht mehr in akuter Abstiegsgefahr sind“, sagte Lackerbauer am Rande des ersten SV-Ried-Trainings in diesem Jahr.

Der Rieder Gerald Lackerbauer und seine Prognose für das Frühjahr

