SV Ried gegen den GAK: Traditionsvereine treffen aufeinander

Mehr als zwölf Jahre sind seit dem letzten Duell zwischen der SV Ried und dem GAK vergangen. Am 20. Mai 2007 gastierte die SVR am letzten Spieltag der Saison 2006/2007 in Graz. Die Rieder gewannen das Spiel mit 3:2. Von den Spielern, die damals auf dem Platz standen, spielen nur noch zwei in der Bundesliga: Mario Sonnleitner und Zlatko Junuzovic.

Der Traditionsverein aus der steirischen Hauptstadt hat sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück zurückgekämpft. Seit dieser Saison ist der GAK wieder zweitklassig. Der Aufsteiger kommt nach dem überraschenden 2:0-Auswärtssieg gegen Aufstiegsaspirant Lustenau am Freitag (19.10 Uhr) mit viel Selbstvertrauen in die Josko-Arena.

Comeback von Bajic?

Aber auch die SV Ried kann nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust in dieses Spitzenspiel gehen. Ried-Trainer Gerald Baumgartner hofft auf ein Comeback von Offensivspieler Ante Bajic. (tst)

