SV Ried freut sich auf die "Rückkehr" ins eigene Stadion

Nach vier ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge musste sich die SV Ried am Sonntagabend auswärts gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz knapp mit 1:2 geschlagen geben. Anlass für hängende Köpfe war die Niederlage aber nicht. "Wir haben uns sehr teuer verkauft. Ich glaube, dass wir vor allem nach der Halbzeit sehr mutig aufgetreten sind. Leider haben wir das unglückliche 1:2 kassiert, aber generell glaube ich, dass wir einen ordentlichen Auftritt abgeliefert haben", sagte Ried-Trainer Christian Heinle beim Training am Montag. Gestern hatte die Mannschaft trainingsfrei, ab heute gilt die volle Konzentration dem letzten Heimspiel des Jahres am Samstag (17 Uhr) gegen Austria Klagenfurt. Die Kärntner mit Trainer-Routinier Peter Pacult spielten bisher eine starke Saison und liegen mit 20 Punkten auf dem fünften Platz der Tabelle. Im letzten Spiel des Herbstdurchgangs, der heuer aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schon früher endet, gastiert Ried dann am Samstag, 12. November, noch auswärts gegen die zweite Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Die WSG Tirol ist derzeit Tabellenvierter.

"Beide Teams haben große Qualität in der Offensive. Es wird wichtig sein, dass wir unsere Rieder Tugenden wie Kompaktheit, Laufbereitschaft und Einsatz wieder auf den Platz bringen. Wenn wir uns im Spiel mit dem Ball mutig präsentieren, dann ist für uns sicher etwas möglich", sagt Heinle.

"Hoffe auf viele Zuschauer"

Nach drei Auswärtsspielen in Serie freut man sich bei den Riedern auf das Spiel am Samstag gegen Klagenfurt in der heimischen Josko-Arena. "Wir freuen uns extrem, endlich wieder vor unseren Fans spielen zu können. Wir wissen, wie wichtig sie für uns sind. Auch in der schweren Phase haben sie uns immer super unterstützt. Ich hoffe, dass gegen Klagenfurt viele Zuschauer ins Stadion kommen", sagt Heinle.

Ob Kapitän Marcel Ziegl, der sich am 19. September einer Knie-Operation unterzog, in diesem Jahr noch einmal im Kader sein wird, ist unsicher. "Es besteht eine kleine Hoffnung, dass er nächste Woche in Tirol dabei sein kann", sagt der Ried-Trainer. Derzeit absolviert Ziegl noch ein Individualtraining.

Nach der Winterpause werden Nikola Stosic, Junior Diomande und Josef Weberbauer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Nach dem Spiel gegen Tirol wird man bei den Riedern zwei Wochen pausieren, von 28. November bis 16. Dezember wird trainiert. In dieser Zeit sind auch einige Testspiele geplant. Am 2. Dezember findet laut SV-Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer (voraussichtlich in Ried) ein Testspiel gegen Budweis statt, am 16. Dezember ist ein Match gegen den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg (auswärts) geplant.

Anschließend geht es in eine zweite Pause, die mit dem Trainingsauftakt am 3. Jänner 2023 enden wird.

Fan-Aktionen am Samstag

Die SV Ried lädt am kommenden Samstag (17 Uhr) gegen Klagenfurt zu einem „Familien- und Mitgliederspiel“ ein. Bei der Aktion „Familie am Ball“ zahlt ein Erwachsener den regulären Eintritt. Alle anderen auf der OÖ-Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Eintritt. Jedes Vereinsmitglied erhält zwei Freikarten. Diese Karten können ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle abgeholt werden.