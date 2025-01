SV Ried: Ex-Teamspieler wird neuer Co-Trainer

Winterpause beendet: Ab heute schwitzen auch die Kicker von Fußball-Zweitligist SV Guntamatic Ried wieder für die Frühjahrssaison. Mittels Lauf- und Laktattests sollen die Schützlinge von Chefcoach Maximilian Senft nach dem Winterurlaub genau unter die Lupe genommen werden, zudem finden Überprüfungen von Kraft und Schnelligkeit statt.

All das unter der Leitung von Athletiktrainer Simon Zehenthofer. Das war bis vor Kurzem gar nicht so klar, denn: Neben Co-Trainer Mark McCormick hatte auch der 32-Jährige ein Angebot von Bundesligist Hartberg vorliegen. Während Schotte McCormick gegen eine Ablöse zum steirischen Bundesligisten wechseln durfte, wurde Zehenthofer keine Freigabe erteilt. Zu wichtig ist der Wiener beim Unterfangen, die Kicker der Wikinger fit für das Aufstiegsrennen in der zweithöchsten Spielklasse zu machen.

Suche nach Stürmer läuft

Den freigewordenen Co-Trainerposten besetzen die Rieder intern nach: Ex-Teamspieler Jürgen Panis, zuletzt in der Rieder Akademie tätig, steigt in den Betreuerstab der Profis auf.

Zu Änderungen könnte es auch im Kader noch kommen. Die Suche nach einem zusätzlichen Stürmer läuft. "Wenn es eine passende Gelegenheit gibt, würden wir nachlegen. Wenn nicht, sind wir mit dem aktuellen Kader aber ebenfalls happy", sagt Ried-Sportchef Wolfgang Fiala.

Wunschkandidat ist wie berichtet Peter Kiedl vom Amateurteam von Sturm Graz. Ein mögliches Modell: Der 20-Jährige könnte seinen Vertrag bei den Steirern verlängern und per Leihe mit Kaufoption nach Ried wechseln. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Fix ist indes, dass mit Marco Untergrabner (Leoben) ab heute ein Testspieler dabei sein wird.

