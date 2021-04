Kraftakt: SV Ried dreht 0:2-Rückstand gegen Hartberg in einen 3:2-Sieg

Nach nur 52 gespielten Sekunden musste SV-Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger am Samstag schon den Ball aus dem Netz holen. Die Hartberger konnten sich aus dem zu aggressiven Pressing der Rieder lösen, Kennedy Boateng verfehlte den Ball, Stefan Rakowitz ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte die 1:0-Führung für die Hartberger. Bei der SV Ried debütierte, wie in den OÖN berichtet, Filip Borsos. Kapitän Thomas Reifeltshammer musste auf der Ersatzbank Platz nehmen, Stürmer Patrick Schmidt war nicht einmal im Kader. Manuel Kerhe spielte auf der für ihn ungewohnten Linksverteidiger-Position.

Boateng war auch beim nächsten Aufreger in der 17. Minute beteiligt. Der Abwehrspieler der Rieder berührte den Ball knapp außerhalb des Strafraums mit der Hand. Schiedsrichter Andreas Heiss zeigte aber zum Ärger der Innviertler auf den Elfmeterpunkt. Tario Tadic traf nur den Pfosten, es blieb bei der knappen Führung der Steirer.

In der 33. Minuten stand Bakary Nimaga nach einer Standardsituation goldrichtig und machte den zweiten Treffer für die Hartberger. Die Rieder hatten zu diesem Zeitpunkt Glück, dass sie noch mit elf Mann auf dem Platz standen. Bei einem Foul vom bereits gelb-verwarnten Stefan Nutz drückte der Schiedsrichter beide Augen zu.

Erfolgreiches Debüt für Ried-Trainer Andreas Heraf Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

Die Rieder ließen sich vom Zwei-Tore-Rückstand nicht entmutigen und wurden in der 37. Minute belohnt. Marco Grüll zog aus ungefähr 20 Meter ab und traf ins linke untere Eck. Hartberg-Torhüter Rene Swete machte dabei keine sonderlich glückliche Figur.

Ried-Trainer Andreas Heraf reagierte in der Halbzeit und brachte Bernd Gschweidl für Filip Borsos, der bei seinem Debüt eher blass blieb. Die Hartberger kamen aggressiv aus der Kabine und waren in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit tonangebend.

Doppelschlag der Rieder

Mit Fortdauer des Spiels konnten sich die Innviertler immer mehr aus der Umklammerung befreien. Die Folge: Ein Doppelschlag der Rieder: Marco Grüll schloss in der 68. Minute einen 50-Meter-Sololauf zum 2:2-Unentschieden ab, drei Minuten später beförderte Julian Wießmeier den Ball aus halbrechter Position Richtung Tor. Über Umweg fand der abgefälschte Schuss irgendwie ins Tor der Harberger - 3:2 für Ried.

In der 74. Minute vergab Ante Bajic nach einem (fast) perfekten Konter die Riesenchance auf das 4:2. In den Schlussminuten drängten die Steirer vehement auf den Ausgleich. Mit viel Einsatz und Glück brachten die Rieder diesen so wichtigen Sieg im Abstiegskampf über die Zeit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.