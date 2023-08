SV Ried bot bei 0:1 eine ganz schwache Leistung

Gut, dass die Fußballer von Zweitligist SV Guntamatic Ried in dieser Saison nicht mehr zum FAC-Platz nach Wien-Floridsdorf reisen müssen. Am Freitag verlor der Innviertler-Zweitligist sein Auswärtsspiel gegen den bis zu diesem Spiel noch punktelosen Aufsteiger SV Stripfing verdient mit 0:1 (0:1). Die Niederösterreicher benützen den Platz in Wien als Ausweichquartier, weil der eigene Sportplatz nicht den Anforderungen der Bundesliga entspricht.

Und leider erinnerte auch die Leistung der Innviertler an jene beim 1:1 gegen den FAC vor zwei Wochen. Wobei man diesmal nach einer schwachen ersten Halbzeit auch nach der Pause kaum zulegen konnte ? und in 90 Minuten nur zu drei guten Chancen kam. Es war ein Ex-Rieder, der den Innviertlern die größten Probleme bereitete. Nicht Verteidiger Markus Lackner, der die Rieder erst vor einigen Tagen in Richtung Stripfing verlassen hatte. Sondern Stürmer Darijo Pecirep (31), der bei allen gefährlichen Situationen dabei war. Beim 0:1 nahm er Rieds Abwehrchef Nikki Havenaar viel zu leicht den Ball ab ? seine Vorlage verwertete Nikola Gataric zum entscheidenden Treffer (15.).

Danach hatten die Rieder Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Erst scheiterte Pecirep völlig freistehend an Ried-Torhüter Andreas Leitner (26.). Dann legte Nikola Gataric alleine vor Leitner den Ball nicht zum freistehenden Pecirep ab, sondern scheiterte selbst . Von Ried war offensiv zu wenig zu sehen. Eine Chance des später verletzt ausgeschiedenen Diomande (22.) war die einzige Top-Möglichkeit bis zu jenem Schuss, der die Innviertler im Finish zumindest etwas aufweckte: Ein Schmerböck-Kracher aus der Drehung ging an die Latte (79.). In der 91. Minute vergab Lutovac noch eine Top-Chance.

Trainer Maximilian Senft: "Ich kann jeden verstehen, der sauer ist, wir sind es selbst auch. Das war weder spielerisch noch leidenschaftlich, was wir selbst von uns erwarten. Wir sind schlecht ins Spiel gestartet, haben gegen einen hoch stehenden Gegner zu selten die Tiefe gesucht." Markus Lackner, von den Innviertlern im Sommer aussortiert, war nach dem Sieg hingegen glücklich: "Das war einer der schönsten Siege meiner Karriere. Es war schon eigenartig, vor und nach dem Spiel alle zu treffen, mit denen ich bis vor kurzem noch zusammengespielt habe."

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

