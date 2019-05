SV Ried benötigt morgen ein kleines Fußballwunder

Sofort nach dem hart erkämpften 1:0-Pflichtsieg der SV Guntamatic Ried am Mittwochabend auswärts bei Blau-Weiß stürmten einige Spieler in Richtung Trainerbank. Dann kam die mehr als ernüchternde Nachricht: Auch Titelkonkurrent Wattens hatte daheim gegen Lustenau mit 1:0 gewonnen. Nur wenige Minuten nachdem Patrik Eler die SVR in Linz durch einen Elfmeter in Führung brachte, bewies auch Wattens Nerven und erzielte den Siegestreffer.

Von den eigenen Fans – es waren sicher mehr als 1000 Ried-Sympathisanten auf der Linzer Gugl – wurden die Kicker nach dem Spiel gefeiert. Den Spielern fiel es aber sichtlich schwer, sich in irgendeiner Weise über den Derbysieg zu freuen. Jeder weiß, dass der Aufstieg in die Bundesliga in der letzten Runde sehr unwahrscheinlich ist. Sekunden nach dem Abpfiff stürmten einige Kicker in Richtung Trainerbank, um sogleich die schlechte Nachricht vom Wattens-Sieg in Empfang zu nehmen. „Man hat es auf dem Spielfeld an der Reaktion unserer Fans schon irgendwie ahnen können“, sagt SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer, für den die Situation am kommenden Samstag keine neue mehr ist. Wieder einmal entscheidet sich für die Wikinger alles erst am letzten Spieltag.

Wie schon in den beiden vergangenen Saisonen haben es die Rieder nicht in der eigenen Hand. Heuer wäre man – vorausgesetzt Ried gewinnt daheim gegen den FC Juniors OÖ – auf Hilfe des Tabellenvorletzten Horn angewiesen. Zuletzt präsentierten sich die Niederösterreicher in keiner guten Form. Die vergangenen beiden Partien verloren die Horner mit 0:4 und 0:3.

„Natürlich ist es bitter, dass wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben, aber wir sind seit 15 Spielen ungeschlagen und haben in jeder Partie alles versucht“, sagt Reifeltshammer. Jeder sei sich dessen bewusst, dass die Ausgangsposition alles andere als gut sei. „Wir müssen aber sowieso auf uns selber schauen, denn das Spiel gegen die Juniors wird extrem schwer“, sagt Reifeltshammer, der die Hoffnung auf den Aufstieg noch nicht aufgegeben hat. „Natürlich ist Wattens in Horn haushoher Favorit, aber es hat im Fußball schon größere Wunder als einen Sieg oder ein Unentschieden von Horn gegen Wattens gegeben“, sagt Reifeltshammer.

„Ziehen alle an einem Strang“

Im Gegensatz zu den beiden Vorsaisonen ist die Stimmung innerhalb des Vereins und bei den Fans vor der letzten Partie sehr positiv. „Alle in der Mannschaft würden den Zuschauern, dem Verein und der Region nichts lieber schenken als diesen Aufstieg. Wir ziehen alle an einem Strang, die Fans sind mehr als bundesligareif. Wir wollen es unbedingt noch schaffen und geben die Hoffnung nicht auf“, sagt der Rieder Kapitän.

Bei der SV Ried ist Arne Ammerer gesperrt, Mario Kröpfl (Probleme mit dem Knie) könnte in den Kader zurückkehren.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. SV Ried Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at