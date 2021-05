SV Guntamatic Ried jubelt über den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga

Es ist geschafft: Bereits nach acht von zehn Runden in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga fixierte die SV Guntamatic Ried am Dienstagabend vorzeitig den Klassenerhalt.

Die Partie bot, fast wie zu erwarten war, sehr wenig Höhepunkte. Ried hatte in der 26. Minute durch einen Grüll-Freistoß und einen anschließenden Boateng-Kopfball zwei Chancen. Die Admira ihrerseits kam eigentlich nie wirklich gefährlich vor das Tor von Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Das Defensivkonzept von Trainer Andreas Heraf zeigte einmal mehr Wirkung. Ein torloses Unentschieden war die logische Konsequenz. Nach dem Spiel war aus der Rieder Kabine lautstarker Jubel zu hören.

Selbst bei einer Niederlage wäre der Klassenerhalt für die Rieder fix gewesen. Grund: der Tabellenletzte St. Pölten gab daheim beim 3:3 gegen Altach eine 3:1-Führung noch aus der Hand.

Mit drei Siegen und fünf Unentschieden blieben die Innviertler auch im achten Spiel der Qualifikationsgruppe ungeschlagen. In den beiden noch ausbleibenden Partien könnten die Rieder sogar noch im Kampf um den zweiten Platz eingreifen. Am Samstag spielt Ried in Altach, eine Woche darauf kommt die Wiener Austria in die Josko-Arena. Bei diesem Spiel sind dann erstmals wieder Fans zugelassen.