SV Guntamatic Ried erhält Lizenz für die Saison 2020/21 in erster Instanz

Die SV Guntamatic Ried hat am Donnerstag vom Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der Bundesliga für das Spieljahr 2020/21 in erster Instanz erhalten.



„Mit dem Erhalt der Lizenz für die 1. und 2. Spielklasse wurde ein weiterer wichtiger Schritt zu unserem großen Ziel, den Aufstieg in die Bundesliga, gesetzt. Wir haben jetzt von der Bundesliga die Lizenz erhalten, dürfen am Freitag mit dem Training beginnen und alle Covid-19-Tests bei uns waren negativ. Was uns jetzt noch fehlt, ist, dass wir am Montag bei der Klubkonferenz einen Konsens finden, um die Meisterschaft fortführen zu können“, erklärt Roland Daxl, Geschäftsführer der SV Ried Fußball GmbH und Finanzvorstand.



