Sturms Trainer vergleicht Ried mit Bundesliga-Teams

Bald in Ried? Antonio Van Wyk

Endlich weht morgen (18 Uhr) in der Rieder Oberbank-Arena wieder Bundesliga-Luft. Beim ÖFB-Fußball-Cup-Zweitrunden-Spiel der SV Guntamatic Ried gegen den aktuellen Meister und Cupsieger Sturm Graz könnten die Vorzeichen nicht klarer sein. Die Innviertler können nur gewinnen, für Sturm – in Runde eins beim 3:2 gegen Regionalligist Krems erst in der Verlängerung weitergekommen – wäre alles andere als ein Sieg eine Blamage.