Es gibt aktuell sicher leichtere Aufgaben in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Auswärts beim Zweiten Sturm Graz geht es für die SV Guntamatic Ried am morgigen Sonntag nach der zweiwöchigen Länderspiel-Pause in der Liga weiter. Ried-Trainer Christian Heinle erwartet eine echte Mammutaufgabe: "Sturm Graz ist eine Topmannschaft, die in allen Spielphasen weiß, was sie zu tun hat.