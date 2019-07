Stefan Nutz kehrt zur SV Ried zurück

„Ein Hauptgrund für die Rückkehr nach Ried war sicherlich Gerald Baumgartner, der sich sehr um mich bemüht hat und mir den Wechsel schmackhaft gemacht hat. Ried ist für mich kein normaler Zweitliga-Verein. Ried gehört in die Bundesliga, hat eine tolle Infrastruktur und großartige Fans. Mein Ziel ist ganz klar, mit Ried wieder in die Bundesliga aufzusteigen“, sagt Stefan Nutz, der in der vergangenen Saison 22 Bundesliga-Spiele für Altach absolvierte.



„Stefan Nutz ist ein hochinteressanter, österreichischer zentraler Mittelfeldspieler. Er passt sportlich sehr gut zu uns. Auch vom Charakter ist er ein absoluter Wunschspieler von uns. Ich bin sehr froh, dass es uns gemeinsam mit Roland Daxl und dem Management von Stefan Nutz gelungen ist, den Spieler von unseren sportlichen Ambitionen bei der SV Guntamatic Ried zu überzeugen“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

Der 27-Jährige absolvierte bereits in der Saison 2016/2017 insgesamt 21 Pflichtspiele für die SV Ried.

Bild: GEPA pictures/ Florian Ertl

Stefan Nutz wird in der kommenden Saison wieder das Trikot der SV Ried tragen (Foto: GEPA)

