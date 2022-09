Spielt Ried morgen gegen Salzburg oder Liefering?

Am Dienstag holte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ein 1:1 gegen den AC Milan, kommenden Mittwoch spielt er auswärts an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea. Und dazwischen müssen die Salzburger morgen (17 Uhr) in der Rieder Josko-Arena gastieren. Dieses Wort "müssen" trifft es ob der personellen Probleme der Salzburger im Hinblick auf den Schlager in England ziemlich genau.