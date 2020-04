Spielervertreter fordern Fortsetzung der Zweiten Liga

Während die Erstliga-Mannschaften und Cupfinalist Austria Lustenau (Zweite Liga) seit dieser Woche das Training in Gruppen wieder aufnehmen, sind 15 der 16 Zweitliga-Vereine derzeit von dieser Regelung ausgenommen.

In einem offenen Brief fordern nun die drei Spielervertreter, darunter SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer, eine Gleichbehandlung mit der Bundesliga. Die OÖN haben bereits vorab in einem Interview mit Reifeltshammer über einige Forderungen berichtet. Neben dem Ried-Kicker besteht das Zweitliga-Spielerpräsidium aus Martin Grasegger (BW Linz) und Alexander Joppich (Wacker Innsbruck).

Mit ihren Anliegen wenden sich die Spielervertreter der Vereinigung der Fußballer (VdF) an die Bundesregierung sowie an den Bundesliga-Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer. Kritisiert wird vor allem die Ungleichbehandlung der Profispieler. Das sei nicht zu akzeptieren und könne man nicht kommentarlos hinnehmen, heißt es in dem Schreiben.

80 Prozent der Zweitliga-Spieler seien Berufsfußballer. Es dürfe daher keinen Unterschied zwischen der Ersten und Zweiten Liga geben.

Die aktuelle Regelung sei eine "unzulässige Schlechterstellung" für jeden einzelnen Spieler der Zweiten Liga. Durch das Trainingsverbot sei das berufliche Fortkommen stark negativ beeinflusst, argumentieren die drei Fußballer.

Reifeltshammer war am Montagabend auch in einer ORF-Sport-plus-Livesendung zugeschaltet, wo er die Anliegen der VdF vertrat. Auch mit dabei: der Innviertler Manager von Blau-Weiß-Linz, Stefan Reiter. Dieser sagte, dass an einem Abbruch der Zweiten Liga aus seiner Sicht kein Weg vorbeiführen werde. Geisterspiele würden für die Vereine wirtschaftlich nicht zu stemmen sein.

Die Clubs treffen am kommenden Freitag, 24. April, zu einer nächsten Videokonferenz zusammen. In der Zweiten Liga sind noch elf Runden ausständig, Ried führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Austria Klagenfurt an.

Die Kärntner kündigten nun laut Kronenzeitung, wie auch die SV Ried, für den Fall einer Liga-Annullierung rechtliche Schritte an. (tst)

