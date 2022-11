Sogar Konkurrent Chabbi sagt: "Wir brauchen Monschein"

Es war das Thema rund um das 2:2-Remis der SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga gegen Austria Klagenfurt: Christoph Monschein flog vor dem letzten Herbst-Heimspiel der Innviertler gegen die Kärntner aus dem Kader der Wikinger. Der 30-Jährige soll sich speziell beim Abschlusstraining nicht so verhalten haben, wie es sich Ried-Trainer Christian Heinle gewünscht hätte: "Wir haben einen gewissen Kodex in der Mannschaft, was geht und was nicht. Wenn jemand etwas macht, was nicht zu unserem Team passt, dann gibt es Probleme. Jeder muss den Ernst der Lage erkennen. Vor dem Klagenfurt-Spiel hatte ich das Gefühl, dass andere mehr dabei sein wollten."

Die Ironie des Schicksals: Ausgerechnet Seifedin Chabbi, der größte Konkurrent von Monschein im Kampf um einen Platz in der Startelf, wurde beim Unentschieden gegen Klagenfurt mit zwei Toren zum Rieder Mann des Spiels: In der 30. Minute hatte der 29-Jährige nach einer Hereingabe von Philipp Pomer zur Führung getroffen, im Finish erzielte der Angreifer per Elfmeter (77.) den Ausgleich. Zwischenzeitlich vergab Chabbi die Chance auf das 2:0, traf abermals nach einem Pomer-Pass nur die Stange. "Es sind gemischte Gefühle. Ich glaube, es wäre mehr drinnen gewesen. Klagenfurt steht weit oben in der Tabelle, aber man hat gesehen, dass bei uns nicht viel fehlt. Wenn ich das 2:0 mache, sieht es vielleicht ganz anders aus", sagt Chabbi.

Christian Heinle, Trainer SV Ried Bild: GEPA

Auch wenn sich der Bludenzer über die vergebene Großchance ärgerte – die Freude über seine Rückkehr in die erste Rieder Elf überwiegt: In den jüngsten drei Pflichtspielen (in der Liga gegen Sturm Graz und Klagenfurt, im Cup bei Horn) machte Chabbi vier Tore. "Für mich war es eine harte Phase – der Ellbogenbruch in der Winterpause, im Herbst die Corona-Erkrankung mit keinem leichten Verlauf. Ich habe wenige Minuten bekommen und wusste, dass ich die Chance nützen muss, wenn ich sie bekomme." Für sein professionelles Verhalten gibt es auch Lob von Ried-Coach Heinle: "Es geht immer nur über Leistung, es freut mich, dass er sich so belohnt hat."

Monschein muss Zeichen setzen

Der Verzicht auf seinen Torjäger hatte auch taktische Gründe: "Seif hat genau gewusst, was für mein Spiel wichtig ist. Dafür muss der Stürmer Bälle halten. Wenn er das nicht macht, wird er es schwer haben. Daran hat er extrem gearbeitet, und er merkt auch selber, dass er seine Stärken in der Box viel besser ausspielen kann, wenn wir als Team nachrücken können." Dass sich sein unmittelbarer Konkurrent aktuell selber ins Abseits gestellt hat, freut Chabbi nicht: "Monschein ist ein anderer Spielertyp als ich. Man darf keine zu große Sache daraus machen, wir brauchen ihn unbedingt."

Mit der richtigen Reaktion, sollte das kein Problem sein. Heinle: "Jetzt hat der Seif gerade die Nase vorne. Dass Monschein jetzt wieder ins Team kommt, dafür muss er den Hebel umlegen. Seif hatte zuletzt eine schwierige Zeit und spielte sich mit unglaublich viel Aufwand wieder in das Team. Das wünsche ich mir jetzt auch von Monschein."