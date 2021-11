"Ich war überrascht, dass er so viel über den Haufen geworfen hat. Das war so nicht abgemacht." Die fragliche Aussage von Rieds Ex-Trainer Andreas Heraf war an Christian Heinle adressiert. Dieser hatte den 54-Jährigen während seines krankheitsbedingten Ausfalls vertreten und ist nach der Trennung im Einvernehmen nun weiterhin interimistisch für die Innviertler verantwortlich.