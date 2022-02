So groß war Rieds Chance auf das Finale lange nicht

"Schön wäre ein Heimspiel, hoffentlich wieder vor ausverkauftem Haus", sprach Rieds Führungstorschütze Julian Wießmeier nach dem geschafften Halbfinaleinzug im ÖFB-Cup gegen Austria Klagenfurt (2:0) den größten Wunsch der SV Guntamatic Ried aus.

Der 29-jährige Deutsche, der die Innviertler mit seinem Elfmetertor am Freitag auf die Siegerstraße schoss, wurde bei der gestrigen Auslosung erhört: Doppel-Doppelsitzer-Olympiasieger Wolfgang Linger bescherte den Innviertlern mit Liga-Rivale Hartberg (2:1 gegen Rapid) ein Heimspiel – ein machbares Los.

Nach neun Jahren stehen die Wikinger endlich wieder einmal im Pokal-Halbfinale – und träumen spätestens nach der gestrigen Auslosung von der ganz großen Sensation. "Wenn wir den Titel holen wollen, müssen wir sowieso jeden schlagen", gab Youngster Felix Seiwald die Marschroute vor.

Dass bei der SV Ried auch nach dem ersten Spiel unter Neo-Trainer Robert Ibertsberger der Pfeil weiter klar nach oben zeigt, war in den ersten 90 Pflichtspiel-Minuten unter dem 45-Jährigen klar ersichtlich. "Man hat in sehr vielen Phasen der Partie gesehen, welche Art und Weise des Spiels ich sehen will. Jetzt müssen meine Spieler aber weitermachen, weil sie sich mit der Leistung gegen Klagenfurt schon auch ein bisschen unter Druck gesetzt haben", sagt Ibertsberger, der durch den Auftaktsieg auch mentalen Ballast abwerfen konnte: "Der gute Start bedeutet auch eine Riesenerleichterung für mich, weil meine ersten Spiele bei den bisherigen Vereinen oft nicht so erfolgreich waren."

Lediglich bei seinem Debüt als St.-Pölten-Coach konnte er einen Sieg feiern – als Trainer von Wolfsberg und der Wiener Austria startete er jeweils mit drei Niederlagen.

Erinnerungen an 2011

"Mit einem Sieg zu starten, ist perfekt", freute sich auch Rieds Super-Joker Leo Mikic, der vier seiner fünf Pflichtspieltreffer von der Bank erzielt hatte. Unter Ibertsberger will er jetzt endlich den Sprung in die Startelf schaffen: "Wir spielen offensiver, das liegt mir. Ich will von Beginn an spielen, ich glaube an mich. Ich bin noch besser, wenn ich beginne." Nichtsdestotrotz hat der neue Häuptling der Wikinger bei seiner Premiere alles richtig gemacht – auch die Rückkehr zur Viererkette hat gut funktioniert. "Das Erreichen des Halbfinales ist für die SV Ried eine Riesengeschichte – die aber auch weitergehen soll", sagt Ibertsberger.

Am besten mit dem Einzug ins Finale – welches bei einem Kicker Erinnerungen an den bisher letzten Rieder Cup-Sieg 2011 wach werden lässt: "Ich durfte es miterleben, bekomme heute noch Gänsehaut. Das muss Ansporn genug sein", sagt Tormann Samuel Sahin-Radlinger, der beim 2:0 im Ernst-Happel-Stadion gegen Austria Lustenau im Kader dabei war.