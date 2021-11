Im Juli 2009 hatte ich die Ehre, bei der Verleihung des Mostdipfs – das ist so etwas wie der Oscar der Oberösterreichischen Nachrichten - eine Laudatio auf Paul Gludovatz halten zu dürfen. Der Fußball-Trainer aus dem Südburgenland, der bei der SV Ried aufgrund seiner Erfolge, aber auch wegen seiner mit dem innviertlerischen Wesen höchst kompatiblen Persönlichkeitsstruktur, in kürzester Zeit zum Publikumsliebling aufgestiegen war, machte an diesem Abend ein relativ grobes Foul.