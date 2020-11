"Gratulation an den Gegner! Ried hat es in den entscheidenden Momenten besser gemacht als wir", sagte Hartberg-Trainer Markus Schopp Samstagabend nach der 0:2-Niederlage gegen die SV Guntamatic Ried. Anders ausgedrückt: Hartberg traf dreimal den Pfosten und vergab weitere Großchancen, Ried agierte effektiver und machte aus den wenigen Chancen zwei Tore. Mittelfeld-Regisseur Stefan Nutz stand in der 17. Minute nach einer Maßflanke von Seth Paintsil goldrichtig und köpfte zum 1:0 ein. In der 52.