Seifedin Chabbi kehrt zur SV Ried zurück

Seifedin Chabbi, der schon in der Saison 2017/18 für die Innviertler gekickt hat, kehrt zur SV Ried zurück. Der 27-jährige Stürmer hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

„Seifedin Chabbi hat eine sehr erfolgreiche Vergangenheit in Ried“, wird SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala in einer Klubaussendung zitiert. „Mit ihm haben wir jetzt einen richtigen Neuner verpflichtet, der für die nötigen Tore sorgen soll.“

„Ich hatte meine erfolgreichste Profi-Saison in Ried und hoffe, dass ich daran anknüpfen kann“, sagte Chabbi, der zuletzt bei Ligakonkurrent Hartberg unter Vertrag stand. „Ich weiß, was mich in Ried erwartet. Deshalb freue ich mich schon sehr auf viele schöne Spiele mit den tollen Fans im Rieder Stadion. Unser Ziel muss sein, dass wir viele Punkte holen und so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Und wir wollen unseren Fans im Stadion etwas bieten“, betonte Chabbi.