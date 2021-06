Schlägt Ried bald erneut am Transfermarkt zu?

Bundesligist SV Guntamatic Ried machte nach Philipp Pomer (Blau-Weiß Linz) und Tin Pavlovic (FAC Wien) gestern den dritten Neuzugang perfekt: Seifedin Chabbi kehrt ins Innviertel zurück und kommt von Hartberg.

Der 27-Jährige war schon einmal erfolgreich in Ried: Zwischen 2017 und 2018 gelangen ihm in 37 Spielen 25 Tore.

Bald könnten die Wikinger erneut am Transfermarkt zuschlagen: Der Transfer von Kapfenbergs Offensivspieler Leo Mikic steht kurz vor dem Abschluss.

Beim 24-jährigen Kroaten sind die Innvierlter vor allem wegen dessen Daten hellhörig geworden: 2018 kam er nach Österreich zum FC Lustenau und machte in seiner ersten Saison für den Vorarlberger Landesligisten 28 Treffer, wurde Torschützenkönig. Im Sommer 2019 folgte der Sprung in die zweithöchste Spielklasse zu Kapfenberg - wo ihm in 50 Spielen neun Tore und zehn Assists gelangen.

Sein Aufstieg soll im Innviertel weitergehen. Ried hat in den vergangenen Jahren mit Marco Grüll oder Ante Bajic bewiesen, dass man für Spieler aus unteren Ligen eine spannende Plattform darstellen kann.