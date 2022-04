Schiemer als Assistent von Teamchef Stöger?

Dass über dem Spiel der SV Guntamatic Ried gegen Hartberg das Thema der Teamchefsuche kreisen würde, hätte vor dem heutigen Duell (17 Uhr) wohl auch niemand gedacht. Dass Peter Stöger am Ende von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel als Teamchef vorgeschlagen wird, steht mittlerweile wohl außer Zweifel.

Um Schöttels Reise nach England gab es viele Gerüchte. Namen, wie die kolportierten Ralf Rangnick oder Ralph Hasenhüttl, sind weit weg von der Realität. Tatsache ist, dass sich Schöttel mit dem langjährigen Rieder Franz Schiemer getroffen hat. Ein diesbezüglicher Bericht von "90minuten.at" wurde auf OÖN-Nachfrage von Insidern bestätigt. Schiemer, aktuell Co-Trainer von Jesse Marsch bei Leeds, soll dem Team als Stögers Assistent wohl den öffentlich geforderten "Red-Bull-Anstrich" verpassen. Schöttel müsste allerdings ein Schlupfloch finden: Schiemer verfügt nur über die (dritthöchste) B-Lizenz und dürfte damit selbst nicht einmal einen OÖ-Ligisten trainieren. Auch offizielle Co-Trainer in A-Nationalteams müssten über einen höheren Ausbildungsgrad verfügen. Zudem wird man auch bei der heimischen Trainerausbildung wenig Freude haben.

Gestern hätte Schöttel die Landespräsidenten in einer Sitzung über die neuen Entwicklungen informieren sollen, ließ diese jedoch krankheitsbedingt absagen. Ein Teil der Landespräsidenten traf sich dennoch – ein klares Signal dafür, dass es Unzufriedenheit rund um die Vorgangsweise zur aktuellen Trainersuche gibt. Einen Ersatztermin vor dem 29. April zu finden, wird schwierig. Es geht die Angst um, Ende April vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Option von Stosic gezogen

Für Schiemers Ex-Klub steht heute ein richtungsweisendes Spiel in der Qualifikationsgruppe an: Mit einem Sieg gegen Hartberg wäre das Thema Klassenerhalt wohl so gut wie erledigt – und man könnte die Planungen für die kommende Saison vorantreiben. Julian Wießmeier hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert, auch Nikola Stosic bleibt über den Sommer hinaus. "Wir werden seine Option ziehen, wollen parallel dazu auch einen neuen Vertrag mit ihm aushandeln", sagte Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer. Bei acht weiteren Kickern laufen die Verträge aus – darunter auch Luca Meisl sowie Salzburg-Leihgabe Dorgeles Nene. "Wir haben schon mit allen Gespräche geführt", sagt Reifeltshammer, der beim 19-jährigen Malier auf die Euphoriebremse steigt: "Wir sind mit Salzburg in regelmäßigem Austausch. Bei Dorgeles sind wir aber Beifahrer. In Salzburg gibt es im Sommer wohl wieder einen Umbruch, da wird er sicher ein Thema für sie werden. (haba/rawa)