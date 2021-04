Schafft Ried schon im April den Klassenerhalt?

Die SV Guntamatic Ried behält im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga weiter alle Trümpfe in der eigenen Hand: Auch wenn die Innviertler beim 0:0 am Samstag gegen Altach den dritten Sieg in Serie verpassten, war Neo-Trainer Andreas Heraf zufrieden: "Vor dem Spiel hätte ich auf ein Unentschieden getippt.