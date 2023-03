Sanitäranlagen von Auswärtsfans demoliert

Ein Teil der Sanitäranlagen, wie Waschbecken oder Toiletten im Auswärtssektor der Josko-Arena wurden offenbar von Anhängern von Austria Wien zerstört. "Wir verurteilen die Zerstörungen von Waschbecken, WC's etc. auf das Schärfste und appellieren an die Austria-Fans bei zukünftigen Besuchen in Ried ein anderes Verhalten an den Tag zu legen", heißt es von der SV Ried. "Die Schäden wurden vom Delegierten der Bundesliga und der Polizei aufgenommen. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Es ist aber durchaus möglich, dass dieser mehrere tausend Euro betragen könnte", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Die sportliche Leistung der Wiener Austria kann nicht der Grund für den Vandalenakt gewesen sein. Die Wiener siegten souverän mit 3:1.

Erst vor kurzem wurden beim OÖ-Derby zwischen Vorwärts Steyr und Blau-Weiß-Linz Sanitäranlagen zerstört.

Mehr zum Thema Steyr Steyr Toiletten sind ein Scherbenhaufen: Wer zahlt den Schaden? STEYR. Aus einer Schlägerei im Wehrgraben mit den Vorwärts-Ultras wurde nichts. Toiletten sind ein Scherbenhaufen: Wer zahlt den Schaden?

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

