Salzburg beobachtet Marco Grüll genau, konkretes Angebot dürfte aber keines vorliegen

Dass mehrere Vereine ein Auge auf Rieds Offensivspieler Marco Grüll (22) geworfen haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Auch mit dem Serienmeister Red Bull Salzburg wurde Grüll immer wieder in Verbindung gebracht. Vor dem Auswärtsspiel der SV Guntamatic Ried am Mittwoch in Salzburg (18.30 Uhr) hat sich Salzburg-Trainer Jesse Marsch auf einer Pressekonferenz zum Interesse an Grüll geäußert. "Ja, wir haben ihn verfolgt und glauben, dass er ein guter, junger Spieler mit viel Potenzial ist. Christoph Freund (Sportdirektor) und ich haben viel über ihn gesprochen. Wir werden uns die Situation ansehen", sagte der Salzburg-Trainer. Vor den Riedern hat Marsch Respekt: "Ried hat gut gespielt gegen die Austria. Wir müssen für diesen guten Gegner bereit sein. Ried wird intensiv spielen." Seine Mannschaft werde möglicherweise eine bessere Leistung als beim 2:0-Sieg am Wochenende gegen Altach benötigen, so Marsch.

Kein konkretes Angebot

Grülls Vertrag läuft im Sommer aus, dann wäre er ablösefrei zu haben. Ob er tatsächlich noch vor dem Ende der Transferfrist am 8. Februar wechselt, ist offen. "Wir haben kein konkretes Angebot von Salzburg vorliegen", sagt SV-Ried-Geschäftsführer Rainer Wöllinger auf Anfrage der OÖN. "Wir haben Marco Grüll schon vor einiger Zeit ein Angebot für eine Vertragsverlängerung bei der SV Guntamatic Ried vorgelegt. Eines ist klar, so lange Marco Grüll Spieler bei uns ist, werden wir voll und ganz hinter ihm stehen", sagt Wöllinger. Für die Rieder würde ein Wechsel von Grüll vor dem 8. Februar einiges an Geld in die Klubkasse bringen.

Möglicherweise könnte der 22-Jährige aus dem Pongau auch für Rekordmeister Rapid interessant sein. Allerdings wohl nur, wenn Rapid noch vor Ende der Transferfrist einen Offensivspieler verkaufen würde.

Mit Patrick Möschl hat die SV Ried offensiv wieder eine Option mehr. Bis der 27-Jährige aber in der Meisterschaft eingesetzt werden kann, werden wohl noch mindestens zwei Wochen vergehen. Laut OÖN-Informationen soll Möschl bei der SV Ried einen Vertrag bis zum Sommer unterschrieben haben, mit einer Option für eine Verlängerung.

Ein Mittelstürmer wird dringend benötigt

Wie berichtet, möchten die Rieder noch den einen oder anderen Spieler vor Ende der Transferfrist abgeben. Mehreren Spielern, mit denen es von der Vereinsseite Gespräche gegeben haben soll, würde man bei Anfragen anderer Vereine keine Steine in den Weg legen.

Der Kader ist zu groß, außerdem soll noch unbedingt ein Mittelstürmer geholt werden. Neben Bernd Gschweidl fehlen Trainer Miron Muslic die Optionen. Sadam Sulley kämpft mir Rückenproblemen. Dem Vernehmen nach dürften im Hintergrund Gespräche mit möglichen Kandidaten laufen. Welchen finanziellen Spielraum die SV Ried bei der Verpflichtung eines Stürmers hat, hängt wesentlich davon ab, ob noch Spieler abgegeben oder doch noch verkauft (Grüll) werden können.

