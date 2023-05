Saisonende für Ried-Abwehrchef Plavotic

Tin Plavotic wird für die SV Ried in dieser Saison nicht mehr spielen können

Nächste Hiobsbotschaft für die SV Guntamatic Ried in dieser Saison: Die Innviertler müssen in der finalen Phase im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf Verteidiger Tin Plavotic verzichten.

Der 25-Jährige musste im jüngsten Heimspiel gegen Altach bereits früh in der Partie verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Jetzt ist die Diagnose bekannt: Plavotic erlitt einen Sehneneinriss im hinteren Oberschenkel, wird deshalb mehrere Wochen ausfallen.

Ob der gebürtige Wiener überhaupt noch einmal für die Wikinger auflaufen wird, ist fraglich. Bei einem Abstieg würde der Abwehr-Hühne den Gang in die zweithöchste Spielklasse wohl nicht mitmachen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

